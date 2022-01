Virgin Tonic : Vous êtes ami(e) avec votre ex ? Alors selon cette étude, vous êtes un(e) psychopathe

La vie passe, les relations se succèdent et, parfois, nous restons en bons termes avec nos ex... or, soyons honnêtes, c'est probablement l'un des sujets qui divisent le plus : faut-il rester ami avec son ex ? Est-ce une bonne chose de rester proche de la personne que l'on a autant aimé ? Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et justement, une étude publiée dans Marie Claire atteste que si vous êtes resté(e) ami(e) avec votre ex alors, vous seriez un(e) psychopathe. Explications.

"Le signe de psychopathie, de narcissisme ou de machiavélisme"

Alors que beaucoup s'imaginent que rester proche de son ex est signe de maturité, cette étude (initialement publiée par le département de psychologie de l’Université d’Oakland dans le Michigan) démontre le contraire. Menée sur 861 personnes, cette étude explique ainsi que cette « amitié post-relation » serait en réalité "le signe de psychopathie, de narcissisme ou de machiavélisme", détaille Marie-Claire.

Et ce n'est pas tout ! Il y a le côté "pratique" : « Ainsi, il est probable que ces traits soient associés à une tendance à évaluer leurs amitiés en fonction de raisons utilitaires et instrumentales, afin de maintenir un certain accès aux relations sexuelles. Cette étude suggère que les amitiés post-relation fonctionnent de la même manière d’un côté et de l’autre dans la mesure où elles permettent de continuer à échanger des ressources désirées », argumente l'étude.

Autrement dit, garder son ex si près de soi serait un moyen de se garder une "porte ouverte" avec le dit ex...