Virgin Tonic : Vous en avez marre de grignoter entre les repas ? On a la solution !

Ce matin encore, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic continuent de faire des heureux. En plus d'offrir 10 000 euros cash et des loyers, toute l'équipe vous conseille avec des news utiles et parfois insolites. Par exemple, on découvrait hier l'heure à laquelle partir d'un dîner tout en restant poli. Et aujourd'hui, on a une info qui va vous "régaler" ! Vous avez du mal à lutter contre le grignotage ? Vous avez envie de manger toute la journée ? On a la solution pour vous : le champignon !

Et oui, cette info est bien réel et avérée ! Grâce à sa forte composition en protéines, manger des champignons dès le matin vous permet de stopper le grignotage et de couper l'envie de manger ! Et puisque manger entre les repas est une mauvaise habitude en partie due à l'illusion de faim, les champignons vous aideront à lutter contre le grignotage en vous apportant toute l'énergie nécessaire à votre journée, et cela dès le matin !