Virgin Tonic : Vous dormez du côté droit du lit ? Sachez que vous êtes relou !

On savait que dormir d'un certain côté du lit pouvait vous mettre (ou pas) de bonne humeur. Mais, ce que l'on ne savait pas, c'est que ce fameux côté préféré en dit long sur notre personnalité ! En tout cas, c'est ce que semble affirmer une étude signée OnePoll. Et pour en arriver à une telle conclusion, les préférences de près de 2000 américains ont été étudiées : ainsi, "ceux qui dorment du côté gauche du lit aimeraient les vieilles musiques, les films dramatiques, préféreraient la bière au vin et pencheraient plutôt à gauche sur le plan politique", explique Ouest France.

Ne dormez pas à droite

Et si, au contraire, vous préférez dormir à droite, vous êtes du genre à aimer la musique rock et les films d'action. Ce n'est pas tout ! Ceux qui dorment à droite, auraient des convictions politiques qui penchent vers la droite. Vous vous reconnaissez ? Bonus, si vous dormez du côté droit du lit, alors vous êtes probablement celui qui initie les disputes. Traduction, vous êtes le/la plus relou(e) : vous êtes plus irritable et plus ronchon... super.

Si vous dormez au milieu, bien étalé(e) dans votre lit, alors vous êtes probablement un beau mélange - mais vous êtes surtout indécis(e). Et n'oubliez pas qu'en dormant à gauche, vous vous réveillez souvent de bonne humeur !