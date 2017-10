Virgin Tonic : Vous dormez dans les transports ? On sait pourquoi vous vous réveillez au bon arrêt !

Après avoir découvert que les enfants seraient plus proches de leurs animaux que de leurs frères et sœurs, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous apprennent une nouvelle news insolite ! On connait tous ce moment où à la suite d'une courte nuit ou après une journée épuisante, on finit par opter malgré nous pour une sieste dans le train / métro / bus et autres transports en commun. Et si vous aussi vous vous réveillez toujours au bon arrêt durant vos siestes, on a l'explication à toutes vos interrogations !

Sachez que même si vous succombez à une petite sieste durant la journée dans les transports en commun, vous vous réveillerez en général, toujours au bon arrêt. La raison est simple : votre cerveau reste actif durant votre sieste ! D’après une étude menée par des chercheurs américains, on découvre que la plupart des cerveaux est capable de se repérer dans le temps et l’espace, même pendant votre sommeil ! Même pendant notre sommeil, nous sommes en mesure d’entendre, et d’analyser ce qui se passe autour de nous, surtout si il s'agit d'un trajet routine. Voilà, vous savez tout !