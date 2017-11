Virgin Tonic : Vous dîtes "passer la serpillère" ? Voici quelques variantes

On ne va pas revenir sur le débat le plus important de l'hexagone, à savoir le pain au chocolat contre la chocolatine. Selon les régions, les appellations et les mots employés changent et ça, ce n'est pas le Virgin Tonic qui va vous l'apprendre. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'ailleurs des crayons : là encore, selon les régions, les expressions varient. Aussi, si vous avez l'habitude d'employer le mot "serpillère", sachez que ce mot-là est, lui aussi, sujet à quelques variantes.

Chez les normands par exemple, on parlera de "toile" tandis que dans le sud, on préfère passer la "pièce" - selon TV5 Monde. Mais ce n'est pas tout ! Pour serpillère, on peut aussi parler de torchon, de loque, de bâche, de cinse, de peille, de frégone, de wassingue, de torchon ou encore de panosse. A chaque région son expression, donc ! Et vous, quelle est la vôtre ?