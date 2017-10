Virgin Tonic : Vous dites à vos enfants qu'ils sont intelligents ? C'est une mauvaise idée !

Dire à ses enfants qu'ils sont intelligents, c'est naturel. Evidemment, on a tendance à encourager ses enfants, histoire de les aider à se sentir en confiance. Sauf que c'est à double tranchant. Selon une étude menée par des scientifiques de Toronto, dire aux enfants qu'ils sont intelligents pourrait les inciter à tricher. Carol Dweck (qui a participé à l'écriture de l'étude), explique "qu'il vaut mieux saluer les efforts d'un enfant plutôt que ses capacités car cela lui permet d'être plus motivé à réussir", expose Biba. Pour éviter aux enfants de succomber à la triche, il faudrait donc féliciter leurs efforts plutôt que leur intelligence.

Pour en arriver à cette conclusion, près de 300 enfants chinois ont été analysés (tous avaient entre 3 et 5 ans) et tous ont été confrontés à des devinettes. Un tiers des enfants à été félicité pour son intelligence, un tiers a été félicité pour ses résultats scolaires et enfin, le dernier tiers n'a reçu aucun compliment. Les enfants récompensés ont dû promettre qu'il ne tricheraient pas mais à la minute où le surveillant à quitté la pièce, ils ont été filmés en train de regarder les réponses, laissées sur un bureau. "C'est naturel de dire à un enfant à quel point il est intelligent. Même quand les parents et les enseignants savent que cela peut nuire à sa motivation, ils continuent. Ce que notre étude met en lumière, c'est que cela ne nuit pas seulement à la motivation mais peut s'étendre au domaine moral. Cela incite un enfant à tricher parce qu'il veut réussir", explique l'un des auteurs de l'étude. Et puisqu'on parle d'intelligence, sachez que les enfants qui naissent en septembre seraient plus intelligents que la moyenne !