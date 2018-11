Virgin Tonic : Vous cherchez l'amour ? Prenez l'avion !

Si jamais vous cherchez l'amour, si vous désespérez de trouver la bonne personne et que vous refusez d'utiliser les applis comme Tinder (on vous comprend), sachez qu'on a peut-être une solution pour vous : prenez un billet d'avion, ne réfléchissez pas et partez. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon une étude britannique, vous auriez une chance sur 50 de trouver l'amour de votre vie à bord.

Commandée par HSBC Angleterre (et relayée par CNN Travel), cette étude est on ne peut plus sérieuse : oui, une personne sur 50 peut trouver l'amour dans un avion. Mais attention, il y a des conditions ! "Premièrement, il faut avoir envie d’entamer une conversation avec son voisin de vol. Si vous mettez vos écouteurs dès le moment où l’avion décolle, ce sera plus compliqué", explique le média latina.fr. Aussi, notez que l'étude atteste qu'une personne sondée sur 7 a conservé des liens avec son voisin.

Alors, vous partez où ?