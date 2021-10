Virgin Tonic : Vous cherchez l'amour ? Arrêtez tout, on sait ce qui vous rendra irrésistible !

Et si "écologie" rimait (vraiment) avec "sexy" ? Selon une étude menée par Yougov, plus d'un jeune sur deux (entre 18 et 34 ans) serait plus attiré par des personnes qui s'engagent en faveur de l'environnement.

La qualité pour plaire

Humour

physique

Loyauté

Sens de la famille

Le voyage

Avoir une conscience écologique

Visiblement, "66 % des personnes interrogées déclarent que la conscience écologique a été un critère de taille au moment de chercher un partenaire (ils sont même 35 % à le placer en "critère essentiel")", peut-on ainsi lire dans les colonnes de Néon. Ainsi, un sondé sur cinq déclare attendre de son/sa partenaire qu'il/elle recycle ses déchets... il faut dire que la covid a littéralement changé notre façon de consommer : après la pandémie et le confinement, de nombreux jeunes se sont ainsi trouvés plus sensibilisés à la sauvegarde de l'environnement.

N'oublions que pour trouver l'équilibre dans une relation, l'étude stipule que partager les mêmes valeurs est primordial... mais, vous sauvez maintenant que pour plaire, se soucier de l'environnement est un plus !