On ne va pas se mentir : trouver quelqu'un devient de plus en plus compliqué. Une fois qu'on a fait le tri entre les psychopathes, les jaloux maladifs (ou les jalouses maladives, ça marche aussi), les mecs (ou filles) déjà en couple et ceux qui ne veulent pas s'engager, ça ne laisse plus grand monde. Et quand ENFIN, on a trouvé la perle rare, encore faut-il que l'attirance soit réciproque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une application de dating a listé toutes les choses qui, en matière de séduction, sont rédhibitoires.

Femmes entre 20 et 30 ans : Les chapeaux et le look de festivalier

Femmes entre 40 et 50 ans : Les cravates fines et le jogging

Hommes de 20 à 30 ans : Les cols roulés et le filtre chien de Snapchat

Hommes de 40 à 50 ans : Le motif léopard et le maquillage excessif

Vous l'aurez compris, si vous utilisez Snapchat, mieux vaut éviter le fameux filtre du chien (en même temps, on l'a beaucoup trop vu !). Les femmes en revanche, ne supportent pas le look des festivaliers et quand elles prennent de l'âge, elles ont les survêtements en horreur. Aussi, comme le rapporte le magazine Biba, n'oubliez pas de bannir le bermuda ! Vraiment, c'est un conseil !