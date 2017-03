Virgin Tonic : Vous avez un date ce week end ? Choisissez le vin le moins cher de la carte !

Quand on se lance dans un premier rendez-vous, on est souvent pris d'angoisses diverses et variées. Messieurs, si vous vous mettez la pression pour choisir le vin au restaurant, alors nous avons une étude qui devrait vous intéresser : selon un sommelier reconnu, le vin le moins cher de la carte serait le meilleur ! Oui, vous avez bien lu : vous n'avez plus besoin de vous ruiner pour vous assurer que le vin choisi est parfait.

Ainsi, le vin le moins cher de la carte serait (contre toute attente) le meilleur en terme de goût. Selon un sommelier reconnu donc, les restaurants auraient tendance à faire grimper les prix de certains vins afin d'augmenter leur marge. Pourquoi ? Tout simplement parce que les clients se disent que "plus cher c'est, meilleur c'est". Visiblement, ce n'est pas le cas et ça, c'est une bonne nouvelle pour votre compte en banque. Ne nous remerciez pas, le Virgin Tonic est là pour ça !