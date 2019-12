Virgin Tonic : Vous avez un chat ? Alors on a le sapin parfait pour vous !

Faire son sapin quand on a un chat, c'est un véritable dilemme : faut-il prendre un vrai sapin et prendre le risque de le voir détruit au bout de dix minutes ? Ou faut-il renoncer à la magie de Noël avec un sapin artificiel ? Que de questions. Eh bien sachez que si vous avez un chat, on a trouvé le sapin PARFAIT :

Le sapin Argos !

La marque Argos a entendu les propriétaires de chats désespérés et a créé un sapin qui est idéal : l'idée ? Eviter au chat de s’amuser avec le bas du sapin et de l’abîmer. Il coûte 38 euros pour le modèle simple ou 42 euros si vous voulez de la neige artificielle dessus.

Alors, convaincu(e) ?