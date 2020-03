Virgin Tonic : Vous avez pris du poids ? C'est peut-être à cause de votre meilleur(e) pote !

A l'approche de l'été, tout le monde veut son summer body (sachez d'ailleurs que la salle neoness vous reverse un euro pour chaque séance de sport !). Après l'hiver, on se rend souvent compte que l'on a pris un peu de poids... or, le froid et les raclettes n'ont peut-être rien à voir ! Tenez-vous bien, si vous avez pris du poids, c'est peut-être à cause de votre meilleur(e) pote. Du moins, selon une étude une très intéressante du New England Journal of Medecine.

Apparemment, la prise de poids serait liée à notre entourage ! Si votre meilleur(e) ami(e) prend du poids, il y a des chances pour que vous en preniez aussi - en fait, il y a 57% de chances. Pourquoi ? Parce que votre meilleur ami fait parti de votre quotidien, va dans les mêmes endroits et pratique les mêmes activités… Ca a donc de l’influence sur vous !