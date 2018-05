Virgin Tonic : Vous avez les yeux clairs ? Alors vous tenez mieux l'alcool que les autres !

Ce n'est pas la première fois que l'on vous parle de la couleur des yeux. Si, cherchez bien : il y a quelques temps, on vous expliquait que les personnes aux yeux marrons étaient plus dignes de confiance que celles aux yeux clairs. Eh bien, les yeux clairs ont leur revanche ! Visiblement, ils tiendraient mieux l'alcool que les autres. C'est James Bond qui va être content.

Selon une étude publiée par Georgia State University (située à Atlanta), les personnes aux yeux clairs tiendraient donc mieux l'alcool que les autres. Evidemment, il y a toujours des exceptions. Mais sachez que l'étude a été menée sur un échantillon de 12 000 hommes et femmes et ce qui en ressort, c'est que les personnes aux yeux clairs ont bu plus que celles aux yeux sombres. Ce qu'il faut savoir c'est que plus avez de mélanine, plus vous avez des chances de tenir l'alcool : "Hormis la pigmentation, elle est aussi vectrice d'informations. La mélanine jouant un rôle important avec le système nerveux, elle servirait à raffiner et améliorer la transmission des messages nerveux", explique Gentside. Tout réside dans la mélanine, donc !