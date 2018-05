Virgin Tonic : Votre vie en gifs de raccoons parce que, pourquoi pas ?

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous a parlé de choses mignonnes- parce qu'il faut au moins ça pour survivre un lundi matin. Alors on aurait pu se contenter du top des célébrités que les français rêveraient d'embrasser mais, ce n'est pas notre genre. Du coup, on vous a résumé votre vie en gifs de ratons laveurs. Oui, c'est inutile. Mais c'est mignon et ça fait du bien.

Marche aussi avec le pot de Nutella.

Avouez, vous vous sentez mieux d'un coup, non ?