Virgin Tonic : Votre vie change tous les sept ans

Vous le savez, nous évoluons tous. Mais, saviez-vous que tous ces changements correspondent à des cycles de vie ? Du moins, selon les astrologues. Croyez-le ou non, Uranus aurait un effet considérable sur votre vie. Ainsi, tous les ans, vous changez : physiquement, émotionnellement... bref, rien n'est épargné. Et ce n'est pas tout ! Vous avez des chances de changer d'amis tous les ans.

Votre vie change tous les ans

"Votre façon de vous connecter et de créer des liens avec vos amis (anciens et nouveaux) changera également", explique santé plus mag. Si les amis changent, vont et viennent, ces cycles vous permettent également de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus : de vos relations à votre travail... alors en ce début d'année, prenez le temps de faire le bilan, vous pourriez bien être surpris !