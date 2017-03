Virgin Tonic : Votre relation va t-elle durer ? Un chercheur répond en trois minutes !

On vous le répète souvent, il n'y a pas vraiment de secret universel à la durée d'un couple. Si l'on apprenait ce matin que les couples avec une différence de taille seraient plus heureux, Camille Combal et toute l'équipe évoquait dans le Virgin Tonic l'existence de ce chercheur américain capable de prédire si votre relation va durer, en seulement trois minutes. Comment est-ce possible ? D'après lui, certains comportements et émotions tels que les signes d'évasion (la fuite du dialogue), la défensive, le mépris, et le sarcasme prédisent la fin d'une relation.

Il s'appelle John Gottman et a dédié toute sa vie à la recherche sur les relations humaines et notamment celle du couple amoureux. Avec un taux de presque 100% de réussite, il ne s'est presque jamais trompé sur l'avenir d'un couple et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour savoir si deux individus vont rester ensemble ou non. Qu'il s'agisse d'une relation naissante ou d'un amour de longue date, la relation n'a plus de secret pour Gottman. Alors, est-ce que vous voudriez connaître son avis, ou simplement vivre votre histoire sans vous prendre la tête ?