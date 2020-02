Virgin Tonic : Votre humeur dépend... de votre batterie de téléphone !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle bonne humeur et batterie de portable ! Vous ne voyez pas le rapport ? Rassurez-vous, il y en a un. Selon les chercheurs de l’Université de Londres, sachez que notre batterie peut non seulement jouer sur notre humeur, mais aussi sur notre emploi du temps.

Votre batterie joue sur votre humeur !

Quand notre smartphone n'affiche plus que 20% de batterie, il devient une source de stress importante et modifie notre perception de l'espace-temps selon cette étude. Par exemple, vous aurez tendance à prioriser le trajet le plus court pour rentrer chez vous avec une batterie faible.

Alors, vous vous reconnaissez ?