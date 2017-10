Virgin Tonic : Votre enfant ne prend pas de petit-déjeuner ? Voici pourquoi il faut y remédier !

Ce mercredi 18 octobre, toute l'équipe du Virgin Tonic guidée par Camille Combal est en forme et vous réveille dans la joie ! Afin de vous lever rechargés en énergie et de vous inspirer pour toute la journée, de 7h à 10h, toute la team vous offre de nombreuses infos aussi pratiques qu'insolites. Par exemple, nous apprenions hier le Top 3 des objets du quotidien plus sales que la cuvette des toilettes. Aujourd'hui, c'est tout un autre thème et on vous parle de vos enfants / frères / soeurs. Sachez qu'il absolument que vos enfants ne loupent pas le repas du petit-déjeuner ! Pourquoi ? Car il fait perdre 2 heures d'apprentissage à vos enfants !

Chaque journée sans petit-déjeuner provoque chez l'enfant une perte d'attention de 2 heures au total dans sa journée ! L'enfant, qui est en pleine croissance, a besoin d'énergie. Ne rien avaler le matin sera souvent la cause d'une baisse de la concentration ou cause d'agitation en classe. Il faut alors comprendre le pourquoi du comment l'enfant n'a pas faim le matin. Est-ce qu'il mange beaucoup le soir? Si c'est le cas, il ne faut pas le forcer, mais prévoir un en-cas qu'il puisse manger au cours de la matinée. Aussi, n'hésitez pas à lui montrer l'exemple. On vous rappelle que lorsqu'il est jeune, l'enfant fonctionne grandement par mimétisme !