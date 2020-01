Virgin Tonic : Votre démarche en dit long sur votre personnalité

Et si le Virgin Tonic vous avouait que votre démarche en dit long sur votre personnalité ? Ne bougez pas, on vous explique : selon certains psychologues, notre façon de marcher trahit quelques uns de nos traits de caractère. Et le petit bonus, c'est que 55% des choses que l"on veut dire sont traduites par notre langage corporel...

Votre démarche en dit long !

Si vous marchez la tête baissée

Vous êtes quelqu’un de renfermé et qui ne veut pas faire face à certains problèmes. Vous le faites même parfois exprès pour ne pas avoir à dire bonjour à quelqu’un !

Si vous marchez de façon raide

C’est que vous avez copié la démarche de vos parents. Ca veut aussi surtout dire que la souplesse ne fait pas partie de vos qualités.

Quand on marche sur la pointe des pieds

C’est que vous faites tout pour ne pas déranger, ou vous faire remarquer. Vous êtes une personne plutôt timide.

Quand on marche en bombant le torse

Vous aimez bien fanfaronner et vous êtes fier de vous. Vous êtes comparable à un coq ou un paon. Vous aimez vous faire remarquer.

Si vous marchez les bras derrière le dos

Si vous le faites dans le cadre professionnel c’est que vous voulez qu’on ne doute pas de votre autorité et paraître pour quelqu’un de très sérieux. Si vous le faites en vous promenant c’est que vous êtes quelqu’un de patient et cool.

Si vous marchez les pieds rentrés vers l’intérieur

C’est que vous êtes très centré sur vous, sur votre avenir, et que vous vous regardez beaucoup. Mais vous n’avez pas confiance en vous pour autant.

Si vous marchez les pieds vers l’extérieur

Vous êtes quelqu’un d’ouvert au monde autour de vous. Vous êtes quelqu’un de sociable. Vous adorez rencontrer de nouvelles personnes.

Si vous marchez les bras croisés

C’est que vous êtes quelqu’un qui doute de vous. Mais cela veut dire pour la plupart du temps que vous êtes très frileux. Marcher les bras croisés n’est pas une marche naturelle.

Alors, vous vous reconnaissez ?