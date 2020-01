Virgin Tonic : Votre date de naissance est-elle répandue ?

Votre date de naissance est-elle très répandue ou, au contraire, très rare ? Bonne nouvelle pour les curieux, Cosmopolitan a trouvé la réponse ! Vous ne le savez peut-être pas mais le New York Times s'est lancé dans quelques recherches concernant les enfants nés entre 1979 et 1993 aux Etats-Unis : en ressort un tableau qui témoigne de la banalité (ou pas) de votre date de naissance !

Votre date de naissance est-elle banale ?

"Matt Stiles a réutilisé la technique de comptage du journal, et l'a appliquée pour créer un tableau explicatif. Avec un nuancier allant du plus clair au plus foncé, il catégorise ainsi chaque jour de l'année, selon le nombre de personnes qui fêtent leur anniversaire", explique Cosmo. Et ce n'est pas tout ! Il existe un tableau interactif qui vous permet de connaître votre date de conception !

Alors, êtes-vous unique ?