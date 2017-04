Que les célibataires désespérés se rassurent, un filtre d'amour pourrait bien devenir une réalité grâce à la science. Vous le savez les scientifiques et les chercheurs aiment étudier et analyser notre vie amoureuse. Or, des chercheurs danois se sont attaqués à notre vie de couple. Ainsi, ils ont étudiés près de 10 000 couples pour mieux se rendre compte d'une chose : si vous vivez avec une fille "chiante" (ou avec un garçon "chiant"- l'inverse fonctionne aussi), alors vous pourriez mourir plus jeune.

En fait, l'étude (relayée par le demotivateur) atteste que sortir avec une personne stressante augmenterait de 50% les chances de mourir plus jeune. Après, c'est aussi ce qui met du piment dans la vie de couple... bien sûr ce ne sont que des chiffres et ce n'est pas une généralité ! Mais au moins, vous êtes prévenus !