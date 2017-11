Virgin Tonic : Votre chien est-il droitier ou gaucher ? Voici comment le découvrir !

Ce matin, dans le Virgin Tonic, après avoir découvert la folle histoire de cet homme qui est retourné sauver son appareil à raclette alors que sa voiture était en feu, ou l'existence du tout premier championnat du monde du pull moche qui se tiendra à Albi, on en apprend plus sur les meilleurs amis de l'homme ! Sauriez-vous nous dire si votre chien est droitier ou gaucher ? Non ? Si vous avez cliqué sur l'article, c'est que cette info vous intéresse, alors on vous donne sans plus attendre la solution pour le découvrir !

Si il existe plusieurs tests possibles pour déterminer si votre chien est gaucher ou droitier, sachez que c'est en lui demandant de vous donner la patte que vous le réaliserez ! Selon sa préférence, il sera soit gaucher, soit droitier. Le test le plus courant consiste à coller un bout de scotch sur son museau et d’observer quelle patte il utilise pour l’enlever. Aussi, vous pouvez aussi utiliser de la nourriture. Mettez une friandise dans votre main, gardez la fermée et présentez lui. Votre chien devrait alors poser l’une de ses pattes sur votre main et vous découvrirez s'il est droitier ou gaucher !