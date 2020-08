Virgin Tonic : Votre chat vous aime et c'est la science qui le dit !

On ne va pas se mentir, on entend tout et n'importe quoi sur les chats : certains vous diront que votre chat veut vous tuer, d'autres clameront qu'il vous déteste. La bonne nouvelle, c'est que la science vient dégommer toutes les idées reçues : oui, votre chat vous aime et oui, c'est prouvé. Ainsi, une étude réalisée par l’université de l’Oregon (Oregon State University) atteste que même s'il ne le montre pas, votre chat est attaché à vous.

Votre chat vous aime !

Les chercheurs ont donc étudiés 70 petits chatons entre 3 et 8 mois. Ces derniers ont été placés dans une pièce avec leur maître pendant deux minutes avant d'être laissés seuls pendant deux autres minutes. Enfin, ils ont été remis à leur maître deux minutes. L'idée était d'étudier les réactions et les comportements des chatons. Quatre types d'attachement ont été classifiés : sécurisé, ambivalent, évitant et désorganisé. "Les bébés humains sont catégorisés à 65% dans la catégorie 'sécurisé', un résultat très proche de celui de cette enquête puisqu’un peu plus de 60% des chatons s’y retrouvent également", explique le média Rtbf. Preuve que votre chat vous aime !