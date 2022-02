Virgin Tonic : Voilà pourquoi connaître la fin d'un film ou d'une série est plus appréciable

Lorsque des séries telles que Game of Thrones ou encore The Walking Dead ont littéralement explosé à la télévision ainsi que les plateforme de streaming, nombreux sont ceux qui ont déclaré la guerre au spoil. Pour les anglophobes, le spoil, n'est rien 'autre que l'ennemi juré des fans de fictions, c'est la trahison ultime lorsque l'on suit une histoire avec ferveur : il fut un temps où se faire spoiler la suite de Game of Thrones était un motif de dispute (ou de divorce) et pourtant, il semblerait que connaître la suite d'un show ou d'un film nous permette de mieux l'apprécier. Du moins, selon la science.

Se faire spoiler pour mieux apprécier ?

Par exemple, pour appuyer cette théorie, Nicholas Christenfeld a créé deux petits groupes de lecture. Alors que le premier lisait sans rien savoir de l'histoire, un autre à eu droit à une légère introduction avant de lire - un intro qui, évidemment, spoilait le tout. Les deux groupes ont ainsi lu les nouvelles avant de les noter... eh bien sachez que les histoires spoilées sont ressorties avec de meilleures notes.

Se faire spoiler pour mieux apprécier l'histoire ? Chacun se fera son opinion...!