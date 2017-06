Virgin Tonic : Voilà l'âge auquel on perd nos amis !

Vous venez de fêter vos 25 ans ? Aïe ! Selon une étude de l'université d'Aalto en Finlande et d'Oxford au Royaume-Uni, relayée sur le Washington Post, c'est l'âge fatidique auquel on commence à perdre nos amis... C'est en étudiant les relevés téléphoniques de 3,2 millions de clients d'une compagnie téléphonique européenne qu'ils ont constaté un pic de communications à cet âge là. A partir de là, c'est la chute progressive de rencontres amicales. On s'installe en couple, dans la vie professionnelle et les enfants peuvent pointer le bout de leur nez. Moins de temps général qui se concentre alors sur la famille ! On vous l'avait dit que les célibataires étaient plus heureux que les personnes en couple.

Les femmes, qui larguent les hommes pour ces raisons, ont moins de contacts sociaux que ces derniers pendant toute leur vingtaine. Une tendance qui s'inverse à l'âge de 39 ans. Mais ce qui ressort le plus de cette étude, c'est le nombre limité de contacts téléphoniques à une quinzaine de personnes. Un rapport qui est néanmoins à nuancer puisque tout le monde n'est pas forcément très téléphone. En plus, l'étude ne prend pas compte de l'échange de sms. Il y a donc encore de l'espoir après 25 ans...