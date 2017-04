Alors que ces métiers sont jugés sexy par la gent masculine, les femmes seraient plus attirées par les gars pas très sympas ! Non, ce n'est pas qu'un mythe selon l'étude publiée dans la revue scientifique Evolution and Human Behaviour. En effet, des chercheurs de l’Université de Liverpool, de Pologne et de Finlande ont voulu enquêter sur les raisons pour lesquelles les femmes sont attirées par ce type d'homme. Pour arriver à ces conclusions, ils ont demandé à 2 370 femmes leur avis sur des portraits robot d’hommes. Au choix, deux types de visages : un avec des traits assez durs et l’autre avec les traits plus fins. Le premier type, baptisé “dark triad“, se caractérise par une mâchoire large et marquée, un nez anguleux et un regard ténébreux. Un portrait qui révèle selon l'étude un certain machiavélisme et narcissisme...

Pourtant c'est vers ce type d'hommes que la majorité des femmes penche ! Pourquoi ? En raison d'un mécanisme lié à la survie de l'espèce. Les femmes se tourneraient vers eux parce qu'ils sont en apparence forts (aussi bien moralement que physiquement) et qu'ils seraient potentiellement de bons pères (en tout cas de bons géniteurs). Elles auraient même l'instinct de vouloir choisir les bons gênes afin de les transmettre à leur enfant ! Une certaine sélection naturelle en quelque sorte... Sachez aussi que les personnes aux yeux marrons inspireraient plus confiance !