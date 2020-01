Virgin Tonic : Voici les acteurs/actrices préféré(e)s des Français !

Chaque année, des sondages questionnent les citoyens français sur leurs personnalités préférées ! Chanteurs, acteurs, sportifs... toutes les catégories ont droit à leur classement. Ce matin, l'équipe du Virgin Tonic a donc tenté de deviner quels étaient les acteurs et les actrices préféré(e)s des Français. Visiblement, c'est Mélanie la plus calée dans ce domaine puisqu'elle a réussi à deviner qui étaient en tête des deux classements. D'ailleurs, voici le Top 3 des artistes que vous aimez le plus dans ces domaines !

Sophie Marceau

Marion Cotillard

Catherine Frot

Omar Sy

Dany Boon