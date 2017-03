Le secret pour faire plus jeune serait d'avoir tout simplement des relations sexuelles régulières (pas comme un couple sur sept qui ne fait plus l'amour) ! C'est en tout cas ce que préconise le Pr David Weeks, neuropsychologue de l'Hôpital Royal d'Édimbourg, qui a mené une enquête pendant dix ans auprès de 3500 hommes et femmes. En effet, trois rapports sexuels par semaine donneraient une apparence plus jeune de sept à douze ans ! Pour arriver à ces conclusions, le professeur et son équipe ont sélectionné des participants qui faisaient tous plus jeunes que leur âge, de 20 à 104 ans. En les interrogeant sur leur vie, les chercheurs ont constaté qu'ils avaient quelques points communs. Tout d'abord une activité sportive régulière mais aussi des rapports sexuels fréquents...

D'autres pistes pour faire plus jeune selon cette étude incluent "des activités sociales avec des personnes de tous âges, être marié ou en couple avec une personne plus jeune et pour les femmes, prendre un traitement hormonal de la ménopause le cas échéant". Par contre faire l'amour plus de trois fois par semaine ne fait pas paraître encore plus jeune. Ca ne change rien non plus si on multiplie les partenaires ou si on est infidèle. Apparemment, ce serait même l'inverse selon Le Figaro Santé.