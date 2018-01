Virgin Tonic : Voici le mot qu’il faut prononcer pour mettre fin à une dispute de couple

Après vous avoir révélé l'existence du Divorce Day, ce jour de l'année où les couples se séparent le plus, et du Kiss a ginger day, ce jour où il faut absolument embrasser un roux, on vous parle de dispute de couple ! Comme vous le savez, tout n'est pas toujours rose dans une relation amoureuse, surtout lorsqu'elle est passionnelle. Mais aujourd'hui, on vous parle de solution pour adoucir les disputes de couple dans votre quotidien, grâce à un mot magique ! Un indice, ce dernier n'est pas 'Je t'aime"...

Traduire à l'oral le fait que vous aimez votre partenaire lors d'une dispute ne résoudra rien. Par contre, pour mettre fin à une dispute, essayez de simuler une blessure et l'exprimer à l'oral : "aïe" ! Selon une étude sérieuse, il faudrait que votre partenaire ait peur que vous vous soyez blessé lors de votre altercation pour se calmer ! Aussi, une autre étude menée par Hal Runkel, dont la spécialité concerne les conflits familiaux et conjugaux, il semblerait que les expressions "ouh là", "stop", et "tu vas trop loin" suffirait largement à faire taire ou du moins calmer votre partenaire !