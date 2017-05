Virgin Tonic : Voici la somme astronomique qu'une femme dépense pour son apparence dans une vie

Une femme c'est coquette. Ca s'habille, se parfume, se maquille et s'apprête du mieux possible. Il faut dire que l'apparence a une place capitale dans notre société actuelle et chacun, en particulier les femmes, essaye de se montrer sous son meilleur jour. Peau douce, cheveux brillants, maquillage à point... tout pousse à la consommation et à la dépense. Une étude réalisée par le site commercial Groupon et relayée par Metro UK montre que la femme dépense une somme astronomique pour prendre soin de son apparence au cours de sa vie.

Combien les femmes dépensent pour se faire belle ?

En effet, la somme exacte de ces dépenses serait de 80 433 € dont 38 442 € juste pour le visage ! Ca fait mal au porte-monnaie ! Selon l'étude qui a été réalisée sur un échantillon de 1000 femmes, cette somme qui équivaut à 128,84 € par mois comprendrait 15€ de maquillage, 13€ de nettoyant pour le visage, 10,5 € de manucure (pourtant, il semblerait qu'il soit bien de se ronger les ongles) et entre 11 € et 25 € (pour 1/5 des femmes) ou entre 25 € et 70 € (pour 14% des femmes) de produits anti-âge. On retrouve également les entrainements physiques avec 17€ d'abonnement à une salle de sport (si on est motivée), 7 € mis dans d'autres activités de fitness, 4 € en physiothérapie et 4€ dans les applications mobiles de sport.