Virgin Tonic : Voici la meilleure heure pour envoyer un mail de candidature !

Cet article pourrait fortement vous être utile ! En effet, comme l'affirme Manu Payet dans le Virgin Tonic de ce matin, il y a une heure idéale pour envoyer son mail de candidature lorsqu'on postule à un futur emploi. En effet, selon une récente étude menée aux Etats-Unis, un candidat aurait 5 fois plus de chances d’obtenir un entretien s’il répond à une annonce avant 10 heures du matin. Si la meilleure tranche horaire serait entre 6 heures et 10 heures, c'est bel et bien à 8 heures que vos chances sont le plus élevées de décrocher un entretien. Elles sont de 13% exactement.

Comme vous pourrez le constater au cours de votre carrière, le CV et la lettre de motivation ne suffisent pas toujours à décrocher le job dont vous rêvez. C'est pour cela que nos chroniqueurs vous conseillent de programmer votre mail pour un envoi aux alentours de 8 heures du matin. Plus vous envoyer votre mail tard, plus vos chances s'amenuisent d'attirer l'attention d'un éventuel employeur.

En terme de période de l'année, le moment idéal pour entreprendre des recherches et candidater serait le début de l’année, soit les mois de janvier, février et mars. Pourquoi ? Car les entreprises calent les budgets à cette période. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l'été puisque certains affirment que les employeurs ont plus de temps à accorder à des éventuels entretiens. Il faudra bien évidemment que vous tombiez un jour où ce dernier n'est pas en congés annuels… Bonne chance à tous !