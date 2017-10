Virgin Tonic : Voici la maison la plus chère du monde, estimée à 425 millions !

Il y a quelques semaines, on parlait déjà immobilier en évoquant le nouveau déménagement de Beyoncé et Jay-Z et le fait qu'on vivrait bien avec eux ! Aujourd'hui, on vous parle des américains et de leur goût pour la démesure, notamment car les USA abritent la maison la plus chère du monde ! Petit caprice du réalisateur Nile Niami, cette "villa" est installée sur un terrain de plus de 1,8 hectare, et est en construction depuis déjà quelques années. Elle se compose d’une résidence principale de 6 874 m2, et de 3 annexes, sur une surface totale de 10 000m2. Offrant une vue à 360° sur l’océan Pacifique, la demeure se situe dans le quartier de Bel Air à Los Angeles !

Developer Nile Niami builds super palace on Airole Way in Bel Air that will be listed at $500 million!! To the top!! pic.twitter.com/6QKdZBAgM3 — Ivan Rothman (@ivanrothman) 26 mai 2015

Et bien évidemment, ce n'est pas tout ! Capable d’accueillir jusqu’à 30 voitures, la demeure sera munie d'une salle de cinéma dotée de 45 sièges, d'une boîte de nuit, d'un casino façon Monaco, d'une chute d'eau, de 30 salles de bains, d'une piste d'atterrissage, de 4 piscines ect ! Vrai palace moderne, sa construction est bientôt terminée. Lors d'une interview avec Bloomberg, l'architecte du projet a expliqué que cette propriété est "conçue pour les fonctions publiques plutôt que pour la vie domestique." On comprend mieux !