Virgin Tonic : Voici l'heure idéale pour faire l'amour !

Vous vous sentez plus d'attaque le soir après la douche ou au réveil de bon matin ? Ce n'est pas le mieux ! En effet, Alisa Vitti, experte en la question et auteure de WomanCode, affirme que l'heure idéale pour s'adonner à cette activité physique est... 15h. Oui, vous avez bien entendu. À en croire les propos de cette dernière, l'afternoon delight (que l'on peut traduire par "plaisir de l'après-midi") est le moment parfait autant pour les hommes que les femmes.

Comment expliquer cela ? Tout simplement car 15 heures, c'est l'heure où les femmes ont un niveau élevé de cortisol, une hormone qui favorise la vigilance et l'énergie. Quant à leurs homologues masculins, ces derniers auraient un niveau élevé d'œstrogènes, ce qui les rendrait "émotionnellement plus présents" pendant les rapports sexuels. À noter toutefois que pour la gente masculine, le timing idéal pour faire l'amour serait en milieu de matinée. Pourquoi ? Car lorsqu'ils dorment, ils produisent de la testostérone, une hormone essentielle dans l'excitation sexuelle et dans la performance. Voilà, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire aux alentours de 15h ! Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est scientifique !