Virgin Tonic : Voici l’heure idéale à laquelle il faudrait faire l’amour selon votre âge

Après vous avoir révélé le Top 3 où les hommes sont le plus fidèles, ou même après avoir découvert le mot qu’il faut prononcer pour mettre fin à une dispute de couple, on parle tout de suite du couple et de l'intimité. Sachez que d'après plusieurs études, selon votre âge, il existe une heure idéale pour faire l'amour ! En effet, votre métabolisme n'est pas le même à tous les âges de votre vie et partager un moment intime avec votre chéri(e) à une heure précise le chouchouterait davantage !

D'après cette étude, entre 20 et 30 ans, il semblerait que faire l'amour à 15h serait le créneau idéal pour votre métabolisme et votre bien-être. Si vous avez plus de 40, il serait préférable de faire l'amour aux alentours de 22h. Enfin, entre 30 et 40 ans, n'hésitez pas à partager un moment intime avec votre partenaire à 8h20 (heure du premier loyer offert par Camille Combal d'ailleurs) qui semble être l'heure idéale pour vous !