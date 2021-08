Virgin Tonic : Voici l'heure exacte à laquelle il faudrait boire votre café le matin

Vous aussi, vous prenez votre café quelques minutes après votre réveil ? Vous aussi, vous ne comptez plus les expressos en espérant vous réveiller plus vite ? Eh bien, cette étude relayée par Ginger est faite pour vous ! Prenez des notes, on sait quand il faut (exactement) boire votre café.

Quand prendre son café ?

Sachez que pour optimiser les effets de la caféine, il faudrait attendre une heure et demie après votre réveil pour boire votre premier café : si, par exemple, vous vous réveillez aux alentours de 07h00, il faudrait faire une pause de 90 minutes et prendre la première tasse vers 8h30. La raison ? Les taux de cortisol. Ces derniers changent en fonction de la lumière et de l'éveil du corps... et boire un café juste après votre réveil annulera l'effet de la caféine.

Alors, prêt(e) à essayer ?