Pas sûr que vous soyez convaincus. Selon une étude menée par des scientifiques russes, il serait donc possible de vivre jusqu'à 150 ans. Evidemment, ce n'est pas sans condition. Certains pourraient parier sur le sport ou sur une hygiène alimentaire irréprochable pour y arriver mais clairement, ce n'est pas ce qui a retenu l'attention des spécialistes. Croyez-le ou non, pour vivre plus vieux, il faudrait renoncer au sexe.

Selon Alex Zhavoronkov (médecin russe ayant travaillé sur l'étude), les relations sexuelles ne seraient "que de vulgaires distractions ennuyeuses qui ne font que puiser dans notre énergie vitale", peut-on lire dans Top Santé. Voilà qui est clair. Et le plus beau, c'est qu'il ne s'arrête pas là : "J’ai des relations sexuelles occasionnellement mais pas sur une base permanente et seulement avec des collègues scientifiques. Et par ailleurs, je suis désolé de le dire, mais les relations post-coïtales, peuvent être assez ennuyeuses", a t-il déclaré au Daily Star. Quand il s'agit de sexe, deux camps s'affrontent, donc : d'un côté il y a ceux qui vantent les vertus du sexe et ceux qui, comme Zhavoronkov, estiment que c'est une perte de temps. Nous, on vous laisse choisir votre camp.