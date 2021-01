Virgin Tonic : Virgin Tonic : Manu Payet vous offre 10 000€ du 18 au 22 janvier 2021, suivez la première émission en live !

Vous ne rêvez pas, Manu Payet et toute l'équipe du Virgin Tonic comptent bien vous offrir 10 000 euros, tous les matins du 18 au 22 janvier ! Pour cela, écoutez attentivement l'émission (n'hésitez pas à prendre des notes) et rendez-vous sur Twitter. Pour avoir une chance de passer à l'antenne et d'être tiré(e) au sort, il vous suffit de tweeter avec le hashtag #ManuPayetvousoffre10000euros (notez que si vous n'avez pas de compte Twitter, ce n'est pas grave ! Rien ne vous empêche de vous en créer un, le temps de l'opération). Surtout, n'oubliez pas de mentionner depuis quelle heure vous écoutez l'émission. C'est TRÈS IMPORTANT ! Plus vous écoutez le Virgin Tonic tôt, plus vous aurez de chance de passer à l'antenne ! Alors ce matin, soyez vigilants !

Bonjour les Doudous !! #ManuPayetVousOffre10000Euros toute cette semaine ! ????????#VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) January 18, 2021