Virgin Tonic : Virgin Tonic : Du 16 au 20 décembre, la Maison de Noël vous gâte ! Suivez la deuxième émission !

C'est Noël avant l'heure sur Virgin Radio ! Du 16 au 20 décembre, la maison de Noël (et le lutin) feront leur grand retour dans le Virgin Tonic ! Plusieurs fois par jour, vous pourrez entrer dans la Maison du Père du Noël pour tenter de remporter le plus de cadeaux possible... le principe ? Ouvrir les 5 portes. Mais attention à ne pas le réveiller ! Pour tenter de gagner des cadeaux magnifiques, guettez le signal et l'ouverture de la ligne ! Suivez la deuxième émission en live !

Rémy de Pau est notre deuxième gagnant !

Rémy de Pau gagne sa « trottinette » électrique @RR_Alsace et son iPhone 11 !!! ???????????? #MaisonDeNoel pic.twitter.com/lWtRWyTN8F — Virgin Tonic ???????? (@VirginTonicOff) December 17, 2019

Bénédicte est la première gagnante !

Bénédicte et sa fille Mathilde de la Rochelle ont tenté leur chance... Elles gagnent un @thermomixFR, une imprimante photos Kodak et un chèque de 1000€ !!! #MaisonDeNoel https://t.co/IytKaP9lZm — Virgin Tonic ???????? (@VirginTonicOff) December 17, 2019

Coucou les copains. Comment ça va? Prêt pour cette deuxième matinée dans la #MaisonDeNoel? Père Noël, prépare toi, on va te mettre sur la paille. #VirginTonic pic.twitter.com/h3QNOumVmN — Team Bracass' (@teamvirgintonic) December 17, 2019

Tenez-vous prêt, le lutin a de beaux cadeau pour vous !