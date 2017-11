Virgin Tonic : Virgin Phonic, suivez l'émission exceptionnelle en live !

On y est ! Camille Combal vous en parle depuis quelques semaines et enfin, nous y sommes. Ce matin, c'est une matinée un peu particulière qui vous attend. Attendez-vous à retrouver toute l'équipe sur son 31, prête à vous offrir une émission incroyable ! Parce que dans le Virgin Tonic on ne fait pas les choses à moitié, l'émission sera accompagnée d'un orchestre symphonique. Evidemment, l'équipe a révisé sa pratique de la flûte pour l'occasion et rien que pour ça, c'est une émission à ne rien manquer. Pour la suivre, rendez-vous en Facebook live ! Et bien évidemment, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux !

C’est ce qui nous attend demain dans le #VirginTonic dès 7h!

Trop content

Trop fier

Trop impatient

Merci merci merci aux musiciens qui ont bossé dur ???????????????????????????????? pic.twitter.com/uX3doGUfhq

— Camille Combal (@CamilleCombal) 23 novembre 2017

Et pour bien commencer, rien de mieux qu'une petite version symphonique de Retour vers le Futur. Parce que, pourquoi pas ?!

Rolala « retour vers le futur » j’en aurais la larme à l’œil ???? #VirginPhonic — Chacha (@ChachaMallows) 24 novembre 2017

Elle nous vient de Clermont-Ferrand, elle est institutrice et son loyer est de 1040 euros. Le premier chèque de la matinée lui revient et on na déjà hâte au prochain tirage. Pourquoi ? Juste pour la musique de suspense interprétée par l'orchestre.