Virgin Tonic : Virgin Phonic, revivez l'émission spéciale avec le best-of ! 

Si vous suivez l'émission depuis longtemps, alors vous savez que Camille et toute son équipe ne reculent jamais devant rien pour innover. Après Virgin Lanta, après Virgin cuisine ou encore Virgin Tonight, place au Virgin Phonic ! Cette fois, l'équipe était accompagnée d'un orchestre (rien que ça) et en plus d'avoir sorti les smocking (et les robes de soirée) du placard, Nico, Clément et les filles ont dû passer l'épreuve ultime de la flûte. Bref, encore une émission incroyable signée par le Virgin Tonic ! Si vous l'avez manquée, en voici le best-of complet.

Comme toujours, vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VirginPhonic. Et nous, on a sélectionné les meilleurs tweets ! Mention spéciale pour Jonas Blue et les Jonas Brothers.

Le chef d’orchestre (charmant soit dit en passant), va se faire vanner toute la matinée ???? #VirginPhonic — Chacha (@ChachaMallows) 24 novembre 2017

????????????Fantastique -Magnifique - Magique -Féerique -Idyllique -Authentique on aurait pas assez de mots pr qualifier ce #VirginPhonic ????????MERCI pic.twitter.com/BLrqCHXDJB — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 24 novembre 2017

Moi je croyais que Jonas blue c'était un ancien Jonas brother! Mais il est grave sexy lui aussi! ???????????????????? #VirginPhonic — Mimi (@MaryBichounette) 24 novembre 2017

#VirginPhonic @CamilleCombal , bravo pour l'émission de ce matin, une pure merveille ???? quel plaisir pour nos oreilles et notre humeur ???? — Vanessa Lefevre (@VanessaLefevre2) 24 novembre 2017

Pour rendre cette émission encore plus incroyable, Hyphen Hyphen et Jonas Blue ont fait une apparition !

Jonas Blue et Aron's jouent Mama en live

Regadez qui est avec nous ce matin !! Encore merci @JonasBlue ???????????????? pic.twitter.com/0YG8FuWJi8 — Camille Combal (@CamilleCombal) 24 novembre 2017

Hyphen Hyphen en live !

Qui de Clément, Nico, Mélanie, Ginger et Pierre-Alex s'en est sorti le mieux ? C'était au chef d'orchestre de trancher !

Mélanie

Clément

Vous avez pensé quoi de la "prestation" à la flûte de @ClemLincruste !? ???????? #VirginPhonic pic.twitter.com/5RjCEqqfAb — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 24 novembre 2017

Pierre-Alex

Et c'est Pierre-Alex qui l'a emporté ! Mais clairement, ils n'ont pas démérité !

Hyphen Hyphen répète ! Hyphen Hyphen répète ! Hyphen Hyphen répète !

Ce qui est cool dans le #VirginPhonic c’est que @edsheeran est venu passe une tête, tranquille ???? pic.twitter.com/OQ0hIPKNRH — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 24 novembre 2017

Encore une émission incroyable qui s'achève ! Mais la bonne nouvelle, c'est que vous retrouverez toute l'équipe dès lundi matin à 7h !