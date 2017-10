Virgin Tonic : Vincent est le quatrième gagnant de la semaine, il remporte 10 000 euros cash !

Toute l'équipe du Virgin Tonic continue de faire des heureux ! Tous les matins, du 23 au 27 octobre, Camille Combal vous offre 10 000 euros cash et il ne vous reste que deux tirages au sort pour tenter de gagner votre chance. Le jeu est simple : il vous suffit d'être attentif au signal qui peut tomber à tout moment. Dès lors, un numéro sera donné et il faudra être le plus rapide à appeler ! Qui succèdera à Audrey, Aurélie, Vincent et à David, qui ont tous les 3 remporté la somme de 10 000 euors ?

L'heureux gagnant d'aujourd'hui s'appelle Vincent ! Comme tous les autres gagnants de la semaine, il n'en revient pas, mais c'est bien réel ! Il marche dans les pas d'Audrey, Aurélie et David, et remporte la somme de 10 000 euros cash ! Vincent est technicien informatique et repart avec un beau cadeau en ce jeudi, durant son jour de repos ! Pour les autres, ne désespérez pas ! Il vous reste une chance de gagner demain !

Florian, propriétaire, remporte son loyer ce matin ! Il reçoit 840 euros pour rembourser cette échéance, somme qu'il pourra utiliser comme il le désire ! Et vous aussi, tentez votre chance. Il reste 2 loyers à remporter ce matin, à 8h20 et 9h20 !

Soyez à l'affût chers auditeurs et auditrices ! Rappelez-vous que le signal peut tomber à tout moment ! Hier, il a retenti avant 8h, tandis que lundi, il est tombé à 8h39, et enfin mardi, bien après 9h. Alors restez bien à l'écoute, le prochain gagnant des 10 000 euros, c'est peut-être vous !

Aussi, en attendant le signal, soyez à l'affût car Camille Combal continue de vous offrir votre loyer (à 7h20, 8h20 et 9h20). En plus de surveiller votre téléphone, vous devrez être attentif au signal de la ligne rouge ! Bientôt le premier loyer, vous êtes prêts ?