Virgin Tonic : Victoria Beckham, Bono, Kim Kardashian... les achats les plus fous des stars

Gagner à l'Euromillions, c'est un rêve que l'on a tous - et qui parfois (quand on n'oublie pas le ticket au fond du sac) se réalise. Mais les stars, elles, n'ont pas besoin d'imaginer ! Elles ont le budget, elles peuvent se permettre tout et n'importe quoi. On vous a déjà parlé des prénoms les plus WTF des enfants de stars mais cette fois, on vous liste leurs achats les plus fous. Et croyez-nous, ça fait peur !

Entre les cosmétiques et la maquilleuse qui vient la maquiller tous les jours, Victoria Beckham dépense près de 1500 euros par jour.

Mike Tyson s'est offert des tigres du Bengale à 60 000 euros. Aussi, il dépense 3000 euros par mois en soins et nourriture.

Paris Hilton a offert une maison à ses chihuahuas... pour la modique somme de 263 000 euros.

Le couple Kardashian / West s'est offert des toilettes en or à 620 000 euros. Normal.

Alors qu'il avait oiblié un chapeau, Bono a payé un aller-retour en avion à 1400 euros pour le récupérer.

Ca laisse rêveur, hein ?!