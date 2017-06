Plus rien n'arrête Vianney ! Son deuxième album fait un carton, il tourne dans toute la France pour le défendre et dernièrement, il était au festival de Cannes. Mais malgré le succès, le chanteur qu'on aime tant est toujours le même : il n'a pas quitté sa colocation, il vit encore avec ses potes et visiblement, il en profite pour leur faire quelques blagues de temps en temps. Avant de partir trois jours, le chanteur s'est amusé à remplacer la laque de son colocataire par de l'eau oxygénée. Vous vous en doutez, ce dernier est devenu roux.

Avant de partir 3 jours, j'avais remplacé la laque de mon coloc' par de l'eau oxygénée ... JE RENTRE ET IL EST ROUX ????????????????!!!! Je meurs !! ???????? pic.twitter.com/htFvdRFmPX — Vianney (@VianneyMusique) 1 juin 2017

Postée sur Twitter, la photo a fait le tour de la toile. Evidemment, évitez de refaire la même chose chez vous (même si c'est extrêmement drôle) !