Virgin Tonic : Vianney nous emmène dans les coulisses du clip de Beau-Papa (VIDEO)

A quelques jours de la sortie de son nouvel album, Vianney continue de le promouvoir. Après nous avoir offert l'excellent N'attendons Pas, le plus poétique des artistes français a dévoilé Beau-papa, chanson qui déclare son amour à sa belle fille. Et sii la chanson est magnifique, le clip l'est tout autant ! L'on y suit l'évolution de cette relation si forte et, à la fois, si particulière. Le petit bonus, c'est que Vianney nous emmène dans les coulisses du clip !

Il se rendre sur le compte Instagram de l'artiste et regarder les stories postées il y a quelques heures : juste ICI. Vianney s'est prêté au jeu avec auto-dérision, acceptant de se vieillir et même de partager les inspirations derrière la vidéo. On vous laisse profiter de tout ça avant la sortie imminente de l'album !