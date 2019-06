Virgin Tonic : "Viager" dans top de la recherche Google depuis la canicule...

Vous le savez, une grande partie du pays est en alerte canicule avec des températures frôlant les 40°C. Et pendant que certains luttent pour passer de bonnes nuits malgré la chaleur, d'autres sont plutôt du genre prévoyants : croyez-le ou non, la recherche de "viager" a été multipliée par 10 sur Google depuis l'annonce de la canicule...

"Viager" x 10 sur Google

Pour rappel, la vente en Viager "est définie par l’article 1964 du code civil comme un contrat aléatoire car on peut estimer les probabilités, mais ne peut être certain sous peine de nullité. Le viager peut s’appliquer à tout type de vente (immobilier, bateau, oeuvre d’art)". Si la vente en viager était redevenue intéréssante aux yeux des acheteurs, elle séduit encore plus en temps de canicule...! On ne va pas se mentir, on ne sait pas quoi en penser !