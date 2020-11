Virgin Tonic : Venez en aide au magazine SoFilm !

"Depuis 2012, Sofilm, c'est le magazine qui te raconte le cinéma, les séries et le monde autrement, c'est-à-dire avec de grandes histoires, un peu d'humour et beaucoup d'humain. Car avant d'être un magazine, Sofilm c'est avant-tout une communauté cinéphile joyeuse et curieuse, qui ne se prend pas trop au sérieux. Aujourd'hui, en passant à six numéros par an, on s'offre une cure de jouvence historique pour continuer à vous raconter le monde du cinéma et des séries comme vous ne l'avez jamais lu et avec classe." peut-on lire sur le site officiel du magazine. Des changements qui nécessitent toutefois notre aide ! C'est donc pour cela qu'une campagne Kiss Kiss Bank Bank a été mise en place. Vous pouvez participer à la survie de Sofilm tout en vous procurant la formule qui vous convient en cliquant ici.

Sofilm x Kiss Kiss Bank Bank : 3, 2, 1... c'est parti ! ????????????Participe à la campagne et profite d'offres imbattables à partir de 30€/an : https://t.co/HxfEYFd2o5 pic.twitter.com/wGmvVfLltt — So Film (@So_Film) October 1, 2020