Virgin Tonic : Vendue 1 million d'euros, une oeuvre de Bansky s'autodétruit (VIDEO) 

Que vous soyez calé en art contemporain ou non, vous avez forcément déjà entendu parler de Bansky. Ce roi du street art sévit dans le monde entier et pourtant, personne ne connait son visage - ce qui contribue autant que son talent à sa célébrité. Il y a quelques jours, lors d'une vente aux enchères donnée à Londres, l'une de ses oeuvres les plus connues "une reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres images de l'artiste, Girl with Balloon" s'est littéralement autodétruite quelques secondes seulement après avoir été vendue.

A la seconde où le marteau clôt la vente, une alarme se déclenche... et la toile glisse vers le bas du tableau - là où est dissimulée une broyeuse à papier. Banksy (qui n'a pas mis l'oeuvre en vente) a publié sur son compte Instagram une vidéo, expliquant son stratégème : il avait notamment « en secret incorporé une déchiqueteuse à papier dans la peinture, pour le cas où elle serait mise aux enchères ». Aussi, le tout était accompagné d'une citation de Picasso, « Quel plaisir que de détruire pour recommencer ».