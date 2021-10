Virgin Tonic : Valéria, Sex Education, Elite... ces séries qui mettent le sexe en avant

Alors on vous l'accorde, ce n'est pas nouveau : il fut un temps où, par exemple, Sex and the City révolutionnait le monde du petit écran. Des shows tels que Californation ou encore Game of Thones ne se montraient absolument pas frileux vis-à-vis de la sexualité et, au fil des années, le sexe (ou plutôt soft porn) s'est fait une place dans la sphère télévisuelle - une façon d'attirer un peu plus le public féminin. Tout de suite, zoom sur les séries qui (re)mettent le sexe sur le devant de la scène.

Elite

Si vous avez vu Elite alors vous savez que la série espagnole n'est absolument pas frileuse - bien au contraire.

Outlander

Outlander nous plonge dans le passé mais surtout, Ecosse : partagée entre passé et futur, Claire se retrouve mariée à Jamie Fraser... on ne vous fait pas un dessin.

Valéria

Adapté d'un roman, Valéria suit le parcoure d'une jeune trentenaire et des ses trois amies. Au programme, un roman érotique, du sexe décomplexé et même une mise en avant de la communauté LGBT+.

Sex Education

La nouvelle saison de Sex Education est disponible et si vous ne l'avez toujours pas vue, on vous la conseille. On ne sait pas vous mais, nous, on aurait aimé avoir une série comme celle-ci à l'adolescence.

Bonus (Normal People).

Pas de spoilers mais la dernière saison de la première saison de Normal People vaut le détour.