Virgin Tonic : Une virée au Québec et le couple dans les news pour briller à la machine à café !

Pour éviter le silence gênant qui s'installe à la machine à café, Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic aiment vous donner quelques idées et surtout, quelques infos pour briller en société. Ce matin, on vous parle du Québec, de la séparation des couples et on vous parle même d'apesanteur !

Si jamais vous décidez de partir faire un tour au Québec (et en cette période hivernale, on vous le conseille fortement - même s'il fait froid), sachez qu'il y a un certain vocabulaire à adopter. Par exemple, si vous vous arrêtez au Mcdo, pensez à demandé un "Joyeux Festin" à la place d'un Happy Meal. Autre tips, pensez à dire "lumière" en parlant d'un feu rouge.

Saviez-vous que sur la lune, un homme qui pèse 80kg à la base ne pèse plus que 13 kg ? Pourquoi faire un régime quand on peut partir sur la lune !

Croyez-le ou non, les couples auraient tendance à se séparer en masse une semaine avant Noël. Est-ce pour éviter de se ruiner avec un cadeau ? Ou alors, est-ce à cause de la belle-famille de la pression des fêtes de fin d'année ? On ne le saura jamais vraiment. Toujours est-il que si vous êtes en couple, faîtes attention.

DANS LE TIROIR A CHAUSSETTES ! Si vous partez pour les Fêtes, assurez-vous de changer de planque. Généralement, on a tendance à cacher nos objets de valeur et les bijoux dans les tiroirs à chaussettes. On le répète, changez de planque. Ou alors, piégez votre maison comme dans Maman, J'ai raté l'avion.

Voilà qui devrait vous faire briller un peu !