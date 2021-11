Virgin Tonic : Une tiktokeuse avale son AirPod croyant que c'est un médicament !

Non, vous ne rêvez pas ! Il y a quelques jours, Carli Bellmer, une tiktokeuse américaine âgée de 27 ans, a fait une mauvaise expérience. "J’ai mangé mon AirPod gauche. J’étais dans mon lit, j’avais un ibuprofène 800 dans ma main droite et j’avais mon AirPod gauche dans ma main gauche" s'est-elle exclamée extrêmement choquée dans une vidéo qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. Malgré plusieurs tentatives pour retirer l'appareil électronique de sa gorge, la jeune femme, esthéticienne de métier, a finalement affirmé qu'elle avait avalé son AirPod et qu'il était ensuite ressorti comme il se doit par l'autre voie naturelle de son corps : "J’ai eu le sentiment qu’il était sorti. Je ne l’ai pas récupéré, mais je sais qu’il est sorti. Je sais qu’il était dans mon estomac et qu’il ne l’est plus maintenant". Quant à savoir si cette mésaventure était orchestrée ou pas… Une chose est sûre, cette histoire lui a fait gagner des abonnés. Sa vidéo cumule déjà plus de 2.6 millions de vues.

Pour la petite anecdote, la jeune femme aurait envoyé à l'un de ses amis un message vocal enregistré depuis l'intérieur de son ventre. L'AirPod était toujours connecté à son iPhone. Vous pouvez profiter de ce joli moment dans la vidéo !